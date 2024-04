Abiturprüfungen am BBS Zweibrücken beginnen Abi mit beruflichem Schwerpunkt

Ab Montag wird es ernst für zwölf Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums der BBS in Zweibrücken. „Ein zahlenmäßig schwacher Jahrgang übrigens“, wie der stellvertretende Schulleiter Achim Rohr einräumt. Innerhalb von zwei Wochen werden sie je nach Fächerkombination in ihren drei Leistungskursen (LK) geprüft: In mindestens einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach wie Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen oder Volkswirtschaftslehre, darüber hinaus in Mathematik, Deutsch, einer Fremdsprache, Informationsverarbeitung oder Sport. Als eines der wenigen beruflichen Gymnasien bieten die BBS Zweibrücken nämlich die Möglichkeit, mit Sport und Wirtschaft zum Abitur zu kommen.