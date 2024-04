Warenhaus-Kette insolvent Liste zu möglichen Galeria-Schließungen wirft Fragen auf – steht Karstadt in Saarbrücken auf der Kippe?

Erst weniger Insolvenzgeld für die Galeria-Beschäftigten. Dann die Rückkehr eines Investors, der bereits an der Sanierung von Kaufhof gescheitert war. Zwischendurch ein Brief der Warenhaus-Geschäftsführung an die Mitarbeiter, in dem sie erneut auf drastische Einschnitte eingeschworen werden: Filialschließungen und Jobverlust seien unausweichlich. Und jetzt sorgt ein Medienbericht für weitere Verunsicherung in Saarbrücken.