Fälle in Zweibrücken und Contwig : Taschendiebstähle in zwei Geschäften und Gaststätte

In zwei der drei Fälle wurde Frauen beim Einkaufen Geld aus der Handtasche gestohlen (Symbolbild). Foto: picture-alliance/ dpa/Achim Scheidemann

Contwig/Zweibrücken In jedem der Fälle entstand dreistelliger Schaden.

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 88-Jährigen während ihres Einkaufs am vergangenen Donnerstag (10 bis 11 Uhr) im Contwiger Aldi-Markt aus der in der Armbeuge getragenen Handtasche die Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag und persönlichen Dokumenten. Der Frau waren beim Einkaufen keine verdächtigen Personen in ihrer Nähe aufgefallen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 300 Euro.

Am Freitag kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone. Zwischen 11 und 11.15 Uhr entwendete jemand einer 76-jährigen Kundin bei NKD aus der unverschlossen am Arm getragenen Handtasche die Geldbörse, in welcher sich unter anderem 160 Euro Bargeld befanden. Die Schadenshöhe liegt etwa bei 200 Euro. Durch eine Kassiererin kann die Tatverdächtige laut Polizei wie folgt beschrieben werden: weiblich, etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, trug ein schwarzes Kopftuch und einen langen schwarzen Mantel, vermutlich osteuropäischer Herkunft.

Am Freitag passierte zudem ein Trickdiebstahl in der Gaststätte „Zum Roten Ochsen“ in der Bitscher Straße. Zwischen 19.45 Uhr und 19.55 Uhr näherten sich zwei unbekannte Männer einem 61-jährigen Gast, welcher seine Geldbörse zum Bezahlen rausholte. Nachdem die zwei mutmaßlichen Täter ihn in ein Gespräch verwickelt und daraufhin das Restaurant schnellen Schrittes wieder verlassen hatten, bemerkte der 61-Jährige, dass seine Geldbörse fehlte. In dieser befanden sich unter anderem 90 Euro. Gesamtschaden: rund 150 Euro. Die beiden tatverdächtigen Männer würden wie folgt beschrieben: Täter 1: 30-35 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, südeuropäisches Aussehen, schwarzer Dreitagebart, großer schwarzer Hut, langer dunkler Mantel, dunkler Pullover, dunkle Jeans. Täter 2: 25-30 Jahre, circa 1,75 Meter groß, südeuropäisches Aussehen, weiße Basecap, schwarze Jacke, beige Hosen.