Verkehrssicherheit gefährdet : Althornbach muss neun Bäume fällen

Bäume in der Althornbacher Bauertstraße, die am Wurzelstock einen roten Punkt tragen, werden der Motorsäge zum Opfer fallen. Im Herbst sollen als Ersatz neue Bäume gepflanzt werden. Foto: Norbert Schwarz

Althornbach „Jetzt müssen wir schnellstmöglich in die Puschen kommen. Es muss sich an der Baustelle endlich was tun!“ Bürgermeister Bernd Kipp äußerte sich in der Gemeinderatssitzung auch zur Kita-Erweiterung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Ein Straßenzug mit „Vorzeigecharakter“ ist die Bauertstraße. Nicht erst seit gestern, sondern schon viele Jahre. Begonnen hat alles damit, dass die Ortsgemeinde Althornbach den dörflichen Straßenzug verkehrsberuhigt umgestaltete. Fahrzeugverkehr und Fußgänger sind dort gleichberechtigt, Rücksichtnahme erforderlich. Jetzt muss beim Straßengrün allerdings Hand angelegt werden.

Fast ein Dutzend der Bäume ist zu groß geworden. Das Wurzelwerk richtet Schaden an. Die schlechte Nachricht am Donnerstagabend im Ortsgemeinderat: Neun Bäume müssen gefällt werden. Die gute Nachricht gleich hinterher geschoben: Im Herbst lässt die Ortsgemeinde wieder neue Bäume pflanzen.

Im Nachgang zur Ratssitzung hat sich der Pfälzische Merkur mit Ortsbürgermeister Bernd Kipp unterhalten und gefragt,, welche Ersatzbäume gepflanzt werden sollen. Doch darüber haben sich die Gemeindeverantwortlichen noch keine konkreten Gedanken gemacht. Vorstellungen hat Kipp allerdings schon: Japanische Kirschblütenbäume beispielsweise, wie sie die Parkplätze gegenüber der Zweibrücker Festhalle zieren. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen, darüber werde im Rat noch geredet, so Kipp.

Sicher ist allerdings, dass das mit dem Baumfällen ratzfatz gehen muss. Denn nur noch bis zum Monatsende könnten Fällungsarbeiten in der Natur vorgenommen werden, klärt Kipp auf. Der fest angestellte Gemeindearbeiter werde die Fällungsarbeiten verrichten, die Vorbereitungen dafür seien getroffen. Die Entscheidung, jetzt gleich acht bis neun Bäume in der Bauertstraße fällen zu müssen, sei auf keinen Fall leicht gefallen, betont Kipp – doch das ungezügelte Wachstum der einst gepflanzten Bäume lasse keine andere Wahl zu. Das Wurzelwerk hebe sichtbar Baumscheiben und Straßenpflaster. Die Verkehrssicherheit mache den Eingriff unabdingbar.

Der Ortsbürgermeister weiß, dass es gerade in Althornbach sehr engagierte Bürger in Sachen Baumschutz gibt und diese sich bereits in der Vergangenheit stets kritisch zu Wort gemeldet haben, wenn es zu notwendigen Unterhaltungsaktionen in Sachen Großgrün gekommen sei. Bernd Kipp: „Wir als Gemeinde freuen uns ja selbst über jedwede Aktionen und unterstützen dahin auch alle Aktivitäten. So muss ich allein an das Aufhängen von Nistkästen erinnern, mit denen wir Nistmöglichkeiten für die natürlichen Feinde des Eichenprozessionsspinners rund ums Dorf installiert haben.“

Der Kindergarten „Storchennest“ platzt aus allen Nähten. Die bauliche Erweiterung wird seit Jahren diskutiert. Das mit der Erweiterung um eine weitere Gruppe beauftragte Planungsbüro Arnold aus Pirmasens hält die fix und fertige Baugenehmigung in Händen. Als Sitzgemeinde der Einrichtung muss Althornbach den Löwenanteil der Kosten schultern. Kinder aus Dietrichingen und Mauschbach werden in der Kindertagesstätte „Storchennest“ mitbetreut. Dietrichingen steuert zu den nun anfallenden Baukosten 50 000 Euro bei, Mauschbach sogar 150 000 Euro. Für das kleine Mauschbach gleichermaßen wie das nur unwesentlich größere Dietrichingen immense finanzielle Leistungen. Allerdings, beide Ortschaften haben schon längst signalisiert, dass sie zu Kostensteigerungen keine weitere Beiträge leisten können.

Und die Steigerungen lassen sich im Augenblick einfach nicht abschätzen. Ursprünglich sollten sich die Erweiterungskosten bei der Kindertagesstätte in Althornbach um 800 000 Euro bewegen. Inzwischen ist die Marke von zwei Millionen in greifbare Nähe gerückt.

Kreis Südwestpfalz und Land Rheinland-Pfalz steuern Kostenbeiträge für die Erweiterung zu, doch im Vergleich zu den Leistungen der Orte Dietrichingen und Mauschbach eigentlich viel zu wenig. Kipp: „Es ist immer das alte Lied. Bei den entsprechenden Gelegenheiten heißt es stets: Die Kinder, unsere Zukunft. Wenn es aber ans Verteilen der Steuermittel geht, dann müssen die Ortsgemeinden schauen wo sie bleiben sie jetzt unsere Projekt in Althornbach. Die Ortsgemeinden werden nach meiner Auffassung einfach im Regen stehen lassen, dass kann nicht gut sein, das ist insbesondere nicht im Sinne der berufstätigen Eltern. Wir als Gemeinde müssen dafür viel Geld ausgeben und dafür müssen wir an anderer Stelle Ausgaben einsparen!“

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land sind am Freitag die Arbeitsangebote für sämtliche Rohbauarbeiten zur räumlichen Erweiterung der Kita eröffnet worden. Das Planungsbüro wird jetzt die Angebote prüfen und werten. Ortsbürgermeister Bernd Kipp wurde ermächtigt, zusammen mit den Ortsbeigeordneten die Arbeitsaufträge entsprechend den Prüfungen zu vergeben. Kipp geht davon aus, dass noch in diesem ersten Quartal mit dem Arbeitsbeginn gerechnet werden kann. Kipp: „Corona, Krieg in der Ukraine – das alles hat beim Projekt viel Zeit gekostet und die Sache verteuert. Jetzt müssen wir schnellstmöglich in die Puschen kommen. Es muss sich an der Baustelle endlich was tun!“