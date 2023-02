Massive Verwüstungen, auch an Bushaltestelle : Vandalen brechen in Contwiger Grundschulgebäude ein

Vandalen brechen in Contwiger Grundschulgebäude ein

Massive Verwüstungen, auch an Bushaltestelle

Blick in ein verwüstetes Klassenzimmer. Foto: Polizeiinspektion Zweibrücken

Contwig Bilder der Verwüstung: Mindestens 5000 Schaden angerichtet. Ebenfalls in Contwig: Sachbeschädigung an Buswartehäuschen.

Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise auf die Vandalen, die in Contwig an gleich zwei Orten Bilder der Verwüstung hinterlassen haben.

Im Zeitraum von Fastnachtsdienstag, 10.30 Uhr, bis Donnerstag, 14.30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein ein Kellerfenster des (seit 2019 wegen Schimmelbefall ungenutzten) Gebäudes der Grundschule Contwig in der Maßweilerstraß 8 ein und stiegen auf diesem Weg ein. „Im Gebäudeinnern verteilten sie in verschiedenen Räumen wahllos Schulinventar auf dem Boden und beschmierten mit Farbe aus vorgefundenen Eimern, Dosen und anderen Behältnissen mehrere Gegenstände (unter anderem einen Aufsitzmäher) sowie zahlreiche Wände und Böden“, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Schaden liege bei wohl mindestens 5000 Euro. Ob auch Gegenstände gestohlen wurden, stehe noch nicht fest.