Viele Patienten mit Grippe, RSV oder Corona : Nardini-Klinikum gerät an seine Grenzen

Im Nardini-Klinikum gibt es auf Chefebene Veränderungen, wie Klinik-Sprecher Thomas Frank auf Anfrage informiert.

Innere Medizin: Zum 1. Januar 2023 hat Dr. Matthias Stopp seine chefärztliche Tätigkeit auf den Standort Zweibrücken konzentriert. Er ist in Zweibrücken Chefarzt der Inneren Medizin 1 mit den Schwerpunkten Kardiologie, Pneumologie, Angiologie, Schlaganfallbehandlung und internistische Intensivmedizin. Die Innere Medizin 2 in Zweibrücken mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Nephrologie wird weiterhin geleitet von Chefarzt PD Dr. Peter Schiedermaier. Der Nachfolger von Dr. Stopp als Chefarzt der Inneren Medizin in Landstuhl ist Dr. Wolfgang Hoffmann. Die Innere Medizin in Landstuhl verfügt über die Schwerpunkte Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin.

Anästhesie: Am Standort Zweibrücken ist seit 1. Januar 2023 Martin Schütz Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie in Landstuhl ist seit Jahresanfang Dr. Michael Stetzenbach. Detlev Christiansen, bisheriger Chefarzt der Anästhesie in Zweibrücken und Landstuhl, bleibt dem Klinikum als Ärztlicher Direktor erhalten. (eck)