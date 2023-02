Storcheschnäbbel proben : Neurosige Zeiten in Althornbach

Die Akteure der Laienspielbühne „Althornbachber Storcheschnäbbel“ sind eifrig am Proben für ihr diesjähriges Stück – und habe sichtlich Spaß. Foto: Norbert Schwarz

Althornbach Die „Storcheschnäbbel“ proben für ihr nächstes Stück erstmals an einem neuen Ort. Premiere für „Neurosige Zeiten“ ist am 11. März aber wie gewohnt in der Pirminiushalle von Hornbach.

Geschafft. Endlich ist es wieder möglich: Nach der Corona-Pandemie kann wieder richtig Theater gespielt werden. Jetzt, in diesem Frühjahr, sind die Akteure des Ensembles „Althornbacher Storcheschnäbbel“ mit Petra Mohring an der Spitze mit von der Partie. Zur Premiere hebt sich am 11. März in der Hornbacher Pirminiushalle um 20 Uhr der Vorhang. Diesmal auf dem Spielplan, mit einem weiteren Auftrittabend am 18. März an gleicher Stelle: „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel, eine Komödie in drei Akten.

Die Vorfreude bei den Akteuren ist riesig. Die Probeabende verlaufen famos. Erstmals geht es zum Proben nicht in den Aufführungsort Pirminiushalle. Nein, das Ensemble hat sich in der gegenwärtig leerstehenden Grundschule sozusagen „häuslich eingerichtet“, sich seine eigene Bühne geschaffen und nach den obligatorischen Textproben Szene für Szene akribisch einstudiert.

Zurzeit steht die Zeit des „Feinschliffs“ an. Petra Mohring, der ruhende Pol, das Herzstück und Initiatorin für das Theaterspiel in Althornbach überhaupt: „Spaß macht es immer, doch jetzt nach Corona erst richtig. Die Premiere hat jeder von uns fest vor Augen. Das Kribbeln ist spürbar. Die Texte sitzen, die Stichworte zu den Einsätzen kommen, die Sache wird rund. Allein schon bei den Probeabenden wird viel gelacht und geflachst.“

Trotz des intensiven Einstudierens jeder Rolle bleibt die eigene Freude über das Mimenspiel nicht auf der Strecke, erzählt Mohring: „Halt so, wie es sein soll. Wir wollen ja mit unserem überzeugenden Spiel unseren Gästen Freude pur bereiten. Eben, unterhaltsame Stunden und die können wir einmal mehr mit dem ausgewählten Stück ,Neurosige Zeiten‘ regelrecht garantieren. Wer da selbst beim Zuschauen nicht ausflippt? Dem ist wahrlich nicht zu helfen, da sind wir alle ganz sicher!“

Mohring hat sich einmal mehr mit der Auswahl redlich Mühe und viele Stücke probegelesen. Neurosige Zeiten! Der Titel ist für die Handlung richtungsweisend, vom ersten bis zum letzten Vorhang, um die Spannung nicht vorwegzunehmen.

Mit elf Agierenden ist die Zahl der zu besetzenden Rollen nicht gerade gering. Doch das sei kein Problem gewesen, versichert Petra Mohring, bei der in gewohnter Art und Weise die Fäden der Vorbereitung für die Aufführungen zusammenlaufen. Annika Bartmann, Kerstin Frary, Annika Stegner und Oliver Feix sind für die jetzigen Darbietungsabende neu zum Kreis der Mitwirkenden hinzugestoßen. Wurden von den übrigen Ensemblemitgliedern mit offenen Armen aufgenommen und hatten überhaupt keine Probleme sich zu integrieren. Mohring: „Wir sind ja eine große Familie, wir machen das alle zusammen. Da wird beim Proben diskutiert, palavert, verbessert. Wir wollen ja den zuschauenden Gästen mit unserem Spiel Freude machen, das kommt bei jedem von Innen, da ist jeder voll motiviert und gibt auf der Bühne sein Bestes!“

Annika Bartmann aus Mauschbach liebäugelte schon längere Zeit mit einem Rollen-Engagegement. Jetzt nach Corona wurde „neue Gesichter“ gesucht.

Ähnlich verlief es bei Oliver Feix der jetzt in die Rolle des Hardy Hammer bei seinem Bühnendebüt schlüpft und sich tierisch auf die beiden Aufführungsabende freut.

Zum Stamm der Storchenschnäbelakteure zählen wie bisher Petra Mohring, Lisa Lehmann, Corinna Licht, Manuela Kipp, Sophia Mohring wie auch André Schneider und Bernd Kipp. Für sie alle fand Petra Mohring die nach ihrer Vorstellung passenden Figuren im Stück selbst. Bernd Kipp jedenfalls freut sich schon jetzt, als „Paparazzo“ sich bestens in Szene zu setzen. Nicht mit einer hochmodernen Kamera, die Pixelbilder im Dauerbeschuss liefert. Nein, sein Arbeitsgerät ist eine nostalgische Ritschratsch, also eine Filmkamera. Mit ihr vor der Brust geht es erfolgreich auf grenzenlose Motivjagd und das ist in der mehr als skurrilen Umgebung überhaupt kein Problem.

Im Umgang mit herausfordernden Rollen hat längst auch Manuela Kipp reichlich Erfahrung sammeln können. Die Tatsache, dass sie heuer in der Rolle der „Waltraud“ stottern muss, meistert sie auf Anhieb schon beim Proben famos.

Apropos das Proben. Damit die Texte im Fluss bleiben, nimmt im Soufflierkasten Doris Kübler Platz. Auch sie bietet damit erstmals bei den Storchenschnäbeln „Dienste an“. Doris Kübler ist die Tochter des langjährigen, früheren Kommunalpolitikers Fritz Christmann. Auf dessen Grundstück werden bereits seit Jahren viele Bühnenutensilien gelagert. Jetzt bringt sich die Hofbesitzerin zusätzlich als Souffleuse selbst mit ins Geschehen ein.

Neurosige Zeiten – klar doch, diese Handlung kann sich nur in einer „Irrenanstalt“ abspielen. Agnes Adolon hält dort sozusagen „Hof“, besser hat „in der Klapse“ eine Wohngruppe um sich geschart. Was tun, wenn sich jetzt plötzlich Mutterbesuch angesagt hat? Marianne, eigentlich von Wahnvorstellungen gebeutelt, muss plötzlich die Haushälterin spielen und das Los einer biederen Hausmeisterin trifft die menschenscheue Waltraud. Das kann nicht gut gehen, der Schuss muss nach hinten losgehen, was die Saalstimmung in der Pirminiushalle ins Unermessliche treiben wird, dessen sind sich die „Storcheschnäbbel“-Akteure ganz sicher.