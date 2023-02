Rätseln Sie mit! : Ein Mühlrad mit viel Patina

Ein Brunnen. Aber wo? Foto: Volker Baumann

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, heißt es in einem Volkslied. Das ist bekannt. Wir fragen: In welchem Ort und an welchem Bach ist dieses Mühlrad? Auf dem Bild klappert es ja nicht.

Wenn jemand weiß, wann das zuletzt anders war: Gerne dazuschreiben! Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.