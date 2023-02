Kahlschlag durch Borkenkäfer : 2000 Euro für einen zukunftsfesten Wald

Danke sagte jetzt Ortsbürgermeister Christian Plagemann (rechts), denn die Sparkasse Südwestpfalz beteiligte sich mit 2000 Euro an einer Aufforstungsaktion im heimischen Gemeindewald. Vorstandsvorsitzender Peter Kuntz (Bildmitte) nahm den Dank entgegen. Links der neue Revierförster Thomas Martinek. Foto: Norbert Schwarz

Rosenkopf Die Sparkasse Südwestpfalz unterstützt die Aufforstung einer 5000 Quadratmeter großen Freifläche bei Rosenkopf.

Zu den waldreichen Ortschaften zählt das kleine Rosenkopf auf der Sickingerhöhe wahrlich nicht mit seinen 41,37 Hektar Waldfläche. Deshalb achtet Ortsbürgermeister Christian Plagemann gemeinsam mit den übrigen Ratsmitgliedern geradezu mit Argusaugen auf eine optimale Waldbewirtschaftung. Mit Schrecken ist vor noch nicht allzulanger Zeit die Fresswut des Borkenkäfers festgestellt worden. Dieser hatte auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Waldfläche unterhalb des Gemeindefriedhofes in Richtung Wiesbach einen riesigen Schaden angerichtet. Kahlschlag war die Bewirtschaftungsfolge, jetzt wird die Fläche wieder aufgeforstet.

Mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Südwestpfalz ist die erwähnte Freifläche im Rosenkopfer Gemeindewald in den letzten Tagen wieder aufgeforstet worden. Peter Kuntz, Vorstandsvorsitzender des Geldinstitutes, das die Aufforstungsarbeiten mit 2000 Euro fördert, verschaffte sich selbst direkt an Ort und Stelle ein Bild vom entstandenen Kahlschlag und ließ sich vom nun mehr zuständigen Revierförster Thomas Martinek über Hintergründe zu den neuen Anpflanzungsmethoden bei derartigen Aufforstungsmaßnahmen in Kenntnis setzen.