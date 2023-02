So wird unser Wetter : Aschermittwoch ist alles vorbei

Ein Hoch über Frankreich sorgt für freundliche Fastnachtstage. Ab Aschermittwoch stellt sich die Wetterlage allerdings wieder um, weil ein Tief über dem Nordmeer an Einfluss auf unser Wetter gewinnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Agne

Es hat neben Regenwolken auch kühlere Luft aus dem isländischen Bereich im Gepäck. Am Wochenende wandert dieses Tief Richtung Russland und über Nordwesteuropa baut sich ein Hochdruckgebiet auf. Infolge dieser Konstellation gehen die Temperaturen mit auf nordöstliche Richtung drehender Strömung in den winterlichen Bereich zurück und einige auftretende Niederschläge können bis in tiefere Lagen unserer Region in Schnee übergehen.

Montag: Die Woche startet mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Dazu weht mit dem westlichen Wind ein Hauch milder Vorfrühlingsluft ins Land.

Dienstag: Zum Zweibrücker Fastnachtsumzug scheint weiterhin die Sonne. Allerdings wird diese durch Wolkenschleier zeitweise milchig eingehüllt. Es bleibt trocken und bei abflauendem Wind werden die Temperaturen tagsüber noch erträglicher.

Mittwoch: Der Tag startet noch recht freundlich. Zum Nachmittag werden die Wolken jedoch allmählich dichter und ab dem Abend kann es etwas regnen. Zuvor steigen die Temperaturen aber nochmals in den zweistelligen Bereich.

Donnerstag: Meistens hält sich eine kompakte Wolkendecke, aus der es gelegentlich tröpfeln kann. Die Sonne lugt nur selten mal hervor. Mit Winddrehung auf Nord bis Nordost gehen die Temperaturen langsam zurück.

Weiterer Trend: Am Freitag fallen zunächst weitere Niederschläge. In der kälteren Luftmasse können sich vor allem in höheren Lagen immer mehr Flocken unter die Tropfen mischen. Am Wochenende wechseln sich Aufheiterungen mit dichteren Wolken ab und vereinzelt fallen einige Schneeflöckchen. Es bläst ein unangenehm kalter Nordostwind.