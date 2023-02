Ein Schwerverletzter : Straßensperrung nach Unfall auf L 700

Kein guter Tag für die Autofahrer in der Region: Die L 700, auf der sich der Unfall ereignete, ist die offizielle Umleitung für alle, die normalerweise durch Rimschweiler in Richtung Zweibrücken fahren müssen.

Am Dienstag gegen 7.20 Uhr hat sich im Bereich der Kreuzung L 700 Hornbach – Flugplatz Zweibrücken ein Unfall ereignet. Beim Abbiegen auf die L700 in Richtung Zweibrücken hatte ein 84 jähriger Autofahrer offenbar einen aus Richtung Flughafen kommenden Lkw übersehen, der das Auto rammte. Die Einsatzkräfte mussten die Fahrertür des Fahrzeugs mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernen, um den Fahrer schneller aus dem Auto befreien zu können. Anschließend wurde der schwerverletzte Mann ins Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen wird die Schadenssumme laut Polizei auf etwa 20 000 Euro Polizei geschätzt. Die L 700 zwischen Hornbach und Flugplatz Zweibrücken war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, etwa 1,5 Stunden, voll gesperrt. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Althornbach, Hornbach, Contwig, und Dellfeld, mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. red/Foto: Feuerwehr