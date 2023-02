Ausbau in Reifenberg : Glasfaser-Ausbau beginnt nächste Woche

Reifenberg In fünf Monaten sollen die Arbeiten in Reifenberg abgeschlossen sein.

Der Start zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben steht unmittelbar bevor. ab der kommenden Woche soll mit den Ausbauarbeiten in Reifenberg als erster Ortschaft begonnen werden. Das teilte in der jüngsten Ratssitzung (wir haben teilweise darüber bereits berichtet) Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer mit. Das Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“, kurz UGG genannt, welches mit einem erfolgreichen Pilotprojekt in Contwig startete, wird auch in Reifenberg die Arbeiten für den Netzausbau vornehmen.