Anschluss von 7650 Haushalten Schnelles Internet für Hornbach

Keine Chance gibt es übrigens dafür, dass die Telekom auch Mauschbach mit schnellem Internet versorgt. Schäfer räumte zwar ein, dass die Telekom in der Mauschbacher Hauptstraße bereits Glasfaser verlegt habe, doch an einem weiteren Netzausbau bestehe aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten kein Interesse. Gerd Schäfer: „GlasfaserPlus bedient als Partner von Telekom den ländlichen Raum, Telekom selbst wird nur noch in den Städten aktiv. wir haben das nach den beiden Vorgesprächen mit Ortsbürgermeister Krippleben detailliert geprüft und sehen keine Umsetzungsmöglichkeit!“