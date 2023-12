Saarlouis Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Mauer und muss ins Krankenhaus

Saarlouis · Zu einem Unfall kam es am Sonntag gegen 1.24 Uhr in einem Industriegebiet in Saarlouis. Der alkoholisierte Fahrzeugführer des Unfallwagens befand sich auf einer Feier und beabsichtigte mit zwei weiteren Insassen eine nah gelegene Tankstelle aufzusuchen.

10.12.2023 , 16:50 Uhr

ARCHIV - 19.02.2020, Schleswig-Holstein, Kiel: Die Leuchtschrift «Unfall» ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei in Kiel zu sehen. (zu dpa «Digitaler Unfallatlas zeigt erstmals unfallträchtige Ecken in NRW» vom 28.07.2020) Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder