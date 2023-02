Merkur-Fotorätsel : Gruppenbild mit Feuerwehr

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Okay, dass dieses Motiv etwas mit der Feuerwehr zu tun hat, ist ja wohl offensichtlich. Das macht aber die Antwort auf die Frage, wo dieses Foto aufgenommen wurde, nur unwesentlich einfacher – schließlich gibt es (zum Glück) überall in der Region Feuerwehr-Gebäude. Rätseln Sie mit und schicken Sie ihre Lösung per Mail an merkur@pm-zw.de.