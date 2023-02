Parkklinik Hornbach : Im nächsten Frühjahr soll es losgehen

Hornbach Am Mittwoch war Richtfest für die Parkklinik auf dem Gelände des ehemaligen Oberbeiwalderhofes in Hornbach.

Seit Mittwoch weht auf dem Dachgebälk der künftigen Parkklinik Hornbach der bunte Richtstrauß. In traditioneller Zimmermannskluft sprach von hoher Warte Marc Scholer den Richtfestspruch, leerte in einem Zug das Sektglas und schleuderte dieses anschließend mit viel Schmackes glücksbringend an die Wandseite des südlichsten Gebäudetraktes. Im Frühjahr kommendes Jahres soll die für die Behandlung von psychosomatischen Kranken gedachte Klinik mit 75 Betten auf dem ehemaligen Gelände des Oberbeiwalderhofes in der Klosterstadt Hornbach fertig sein. Die Investitionssumme war auf 19 Millionen Euro zur Grundsteinlegung geschätzt.