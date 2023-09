Rätseln Sie mit! Wegweisend

Erraten wurde unser letztes Rätsel (Mittwochausgabe): Der rosengeschmückte Torbogen ist am Mannlichhaus in Zweibrücken. Als Erste die richtige Lösung wussten Helmut Paschke und Anne Detzler, die mit ihrem Team der Stadtbücherei mailte: „Das heutige Rätsel ist für uns leicht, denn den idyllischen rosengeschmückten Torbogen können wir jeden Tag gegenüber unseren Büros in der Stadtbücherei in der Herzogstraße bewundern!“