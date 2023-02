Parkklinik: Wir benötigen Fläche nicht! : KiK-Markt in Hornbach vor der Schließung?

Bleibt der KiK-Einkaufsmarkt an der Zweibrücker Straße 1 in Hornbach offen oder nicht? Parkplätze für die benachbarte Parkklinik wird es dort jedenfalls nicht geben, das ist definitiv. Foto: Norbert Schwarz

Hornbach Auf die Frage nach Schließungsplänen will sich die KiK-Zentrale noch nicht näher öffentlich äußern – man sei „noch in vertraulichen Gesprächen“. Was zumindest vage Hoffnung auf einen Weiterbetrieb weckt, zumal laut Gerüchten schon an eine Schließung Ende Dezember gedacht war. Eindeutig nichts dran ist dagegen an Gerüchten, die benachbarte künftige Parkklinik benötige das Nachbargelände, betont der Bauherr.

Die Zukunft des Einkaufsmarktes KiK in Hornbach ist ungewiss. Seit einigen Tagen machen Gerüchte in Hornbach die Runde, der KiK-Markt werde schließen – und das Gelände solle für einen Parkplatz der benachbarten künftigen Privatklinik genutzt werden. Fest steht nach Merkur-Recherchen: Der zweite Teil des Gerüchts ist falsch. Doch Kunden haben vom Hornbacher KiK-Team Schließungspläne bestätigt bekommen – und die KiK-Pressestelle dementiert solche Pläne auf Anfrage unserer Zeitung nicht, will sich aber derzeit noch nicht konkreter äußern.

Bis ins benachbarte Saarland schlägt das Thema bereits Wellen. Zwei Bürger aus Brenschelbach hatten in einem Leserbrief (Merkur-Donnerstagausgabe) an Bürgermeister Reinhold Hohn appelliert, sich für einen Weiterbetrieb des KiK-Markts in der Zweibrücker Straße 1 einzusetzen, Parkplätze ließen sich doch sicher woanders finden. Der Markt mit Kleidung, Spielzeug und vielen anderen Nonfood-Artikeln sei wichtig für die Versorgung nicht nur der 1427 Bürger Hornbachs, sondern auch vieler Nachbarorte.

Eine Kundin berichtete in einem Telefonat mit dem Merkur, Ende Januar habe sie das Team des KiK-Markts auf die Schließungs-Gerüchte angesprochen – und bestätigt bekommen, dass geschlossen werde. Das Datum stehe noch nicht fest, eigentlich hätte sogar schon Ende Dezember geschlossen werden sollen.

Der Merkur hat deshalb der KiK-Pressestelle unter anderem folgende Fragen gemailt: „Bis wann (ggf. voraussichtlich ungefähr, falls konkretes Datum noch nicht feststeht) wird der Markt geöffnet bleiben? Warum erfolgt die Schließung?“ Die Ein KiK-Sprecher schrieb als Antwort: „Danke für Ihre Anfrage an KiK zur Filiale in Hornbach. Das Unternehmen ist zu dieser Thematik aktuell noch in vertraulichen Gesprächen und bittet um Verständnis, dass hierzu noch keine öffentlichen Statements gemacht werden können.“

Die Parkklinik habe keinerlei Interesse an dem KiK-Gelände und folglich nichts mit einer eventuellen KiK-Schließung zu tun, betonte Martin Grub in einem Telefonat mit dem Merkur. Der Zweibrücker Architekt ist als Geschäftsführer der „Klinotel Hornbach Errichtungs GmbH“ Bauherr der Parkklinik, die Anfang Februar Richtfest feierte und nächstes Frühjahr fertig sein soll. Die Gerüchte, der KiK-Markt solle Parkplätzen für die Parkklinik weichen, wies Grub klar zurück: „Wir haben unseren eigenen Parkplatz auf dem Gelände. Das werden doppelt so viele Stellplätze, wie wir baurechtlich bräuchten. Wir benötigen das KiK-Gelände definitiv nicht!“ Und zwar auch nicht für andere Zwecke, wie Grub auf Merkur-Nachfrage unmissverständlich ergänzte: „Wir haben mit der Sache gar nichts zu tun! Es gab keinen Kontakt, es gab nie einen Berührungspunkt.“

Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP) sagte auf Merkur-Anfrage zunächst, er habe von den kursierenden Gerüchten noch nichts mitbekommen. Er sei über die Leserbriefe in der Merkur-Donnerstagausgabe „beim Morgenfrühstück überrascht worden“. Hohn bat deshalb um einen späteren Rückruf, wollte sich in der Sache kundig machen.

Hohn stellte dann fest, der Stadt Hornbach sei von einer Markt-Schließung nichts bekannt – und auch nichts über mögliche Folgenutzungen: „Die Stadt Hornbach müsste für eine Umnutzung der Marktfläche zunächst einmal entsprechendes Baurecht schaffen. Dieserhalb ist niemand an die Stadt herangetreten, bei den übergeordneten baulichen Stellen liegen gleichfalls keine Anfragen vor.“

Sollte sich KiK aus der Klosterstadt zurückziehen, so würde Bürgermeister Hohn dies bedauern. „Wenn Brenschelbacher Bürger darüber ihr Bedauern zum Ausdruck bringen, dann kann ich als Stadtbürgermeister von Hornbach das durchaus nachvollziehen, denn unsere Klosterstadt wirbt damit, dass wir eine gute Infrastruktur für die Stadtbürger und Menschen aus dem Umland anbieten. Dazu zählt auch ein breitgefächertes Warensortiment. Als vor gut fünf, sechs Jahren der Wechsel von Wasgau kam, dieser zu seinem neuen Standort am Stadteingang aus Richtung Mauschbach umgezogen ist, da nutzte KiK die Chance und etablierte sich in Hornbach. Wir alle haben das begrüßt. Seither gehört der Markt zum breitgefächerten Einkaufsbild in unserer Stadt und ist für die Menschen aus dem Umland und Frankreich da.“

Hohn sagte weiter: „Veränderungen im Wirtschaftsleben sind Alltag, das erlebe ich als Kaufmann täglich. Gewiss ist, dass uns das Wohl unserer Stadtbürger wie derer, die in der Klosterstadt einkaufen, am Herzen liegt. Dass das so bleibt, werden alle Kommunalpolitiker und ich als Stadtbürgermeister nach Kräften unterstützen!“

Hohn machte deutlich, dass ein Pirmasenser Unternehmen der Vermieter des KiK-Gebäudes ist. Auf diesbezügliche geschäftlichen Vorgänge habe die Stadt Hornbach verständlicherweise keinen Einfluss.