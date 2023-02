Auch Zweibrücken-Land betroffen : Kreisverwaltung sperrt für Krötenschutz zeitweise Straßen

„Für Amphibien auf Wanderschaft braucht es auf manchen Strecken besondere Rücksicht und Verständnis dafür, den Verkehr auch zu sperren“, schreibt die Kreisverwaltung zu diesem Bild. Foto: Tobias Helling

Südwestpfalz/Contwig/Hornbach/Mauschbach Die Kreisverwaltung Südwestpfalz informiert über „Amphibienschutz“ in Zweibrücken-Land. Solche Maßnahmen dienen bekanntlich vor allem dazu, dass Kröten sicher über die Straßen kommen.

Voraussichtlich ab dieser Woche wird die Schottenbachstraße in Contwig ab den Fischweihern bis zum Haus der Waldjugend, abhängig von der Witterung, jeweils in der Zeit von 19 bis 7 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Autofahrer können in dieser Zeit die Strecke vermeiden und werden gebeten, über den Gödelsteinhof auszuweichen.

Auch der Friedhofsweg zwischen Mauschbach und Hornbach wird für jeglichen Verkehr gesperrt.

„In Absprache mit den Ortsgemeinden veranlasst die Kreisverwaltung Südwestpfalz diese Sperrungen zum Artenschutz ausschließlich in frostfreien Nächten. Sie wird mit Absperrbaken und Blinklichtern kenntlich gemacht und voraussichtlich acht Wochen andauern“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ähnliche Schutzmaßnahmen gibt es derzeit im Landkreis in Heltersberg (Verbindungsstraße zwischen Schillerring und Brunnenstraße), Rodalben (Bunkerweg und Hollertal) sowie in Bruchweiler (Strecke zur PWV-Hütte „Am Schmalstein“ bei Bruchweiler entlang denn Weihern, Parkmöglichkeiten gibt es dort an der Abzweigung von der Kreisstraße 42).