Augen offen halten Suchaktion: Hund vermisst nach Spaziergang am Hornbach

Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr haben besorgte Anwohner die Tierrettung Saar-Pfalz e.V. alarmiert. Eine Seniorin war mit ihrem Hund in der Gutbrodstraße in Hornbach in der Südwestpfalz spazieren, als Ihr Hund in Höhe des Gewässers plötzlich verschwand.