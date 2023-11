Renaturierung nach Begradigung in 1930er-Jahren Der Hornbach soll sich künftig frei entwickeln

Das Ziel der ganzen Maßnahme – „den Hornbach möglichst weit in Richtung der Wiese und damit weg von den Gärten zu entwickeln“ – werde mit der jetzigen Baumaßnahme aber nicht abgeschlossen sein, „sondern die ist wie bei jeder Renaturierung nur eine Initialmaßnahme“, erläutert Reischmann weiter: „Im Anschluss wird in den nächsten Jahren immer mal wieder nachgelegt werden müssen. In ein paar Jahrzehnten haben wir dann wenn alles nach Plan läuft, da wo jetzt Wiese ist (etwa ein Drittel der Wiesenfläche) einen breiten Korridor, der lückig mit Bäumen und Gehölz bestanden ist und in dem der Hornbach geschwungen bis leicht mäandrierend verläuft und sich eigendynamisch verlagern kann.“