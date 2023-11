„Kammer meets Pop“ im Kloster Hornbach Gelungenes musikalisches Experiment

Am E-Piano begleitete die aus Georgien stammende Konzertpianistin und Organistin Marina Kavtaradze die beiden Musikerinnen. Sowohl beim ersten Beitrag „Sonata in C minor“ in vier Sätzen als auch bei den später folgenden Sätzen des „Trio Sonata TWV 42“ des sehr bekannten deutschen Barock-Komponisten Georg Phillip Telemann (1681-1767) gelang es dem Trio in einmaliger Perfektion die Charakteristik der Barockmusik mit breitem, sehr nuancierten Klangspektrum den Zuhörern nahe zu bringen.