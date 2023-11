Hornbach Außensteckdose gerät in Brand

Am Freitagnachmittag hat es in einem Haus in der Brenschalbacher Straße in Hornbach gebrannt. Ursache des Brandes war laut Feuerwehr wohl eine Außensteckdose des Wohngebäudes. Deshalb kam es zu einem größerenSchwelbrand zwischen der Außen- und der Innenwand. Dadurch musste die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz die Außenverkleidung demontieren, um das Feuer löschen zu können. Der Schaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Hornbach, Dietrichingen, Althornbach, Mauschbach und Contwig, mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Im Einsatz befanden sich insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen. red/Foto: Feuerwehr