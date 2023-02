CDU, Grüne und FWG : Nach 34 Jahren: Neue Koalition im Kreistag

Südwestpfalz Die CDU bildet im Landkreis Südwestpfalz ab sofort eine neue Koalition mit Grünen und Freien Wählern. Die Mehrheit ist knapper: 23 von 42 Sitzen im Kreistag. Ab 1. Oktober soll jeder der drei Koalitionspartner einen ehrenamtlichen Beigeordneten stellen. Die CDU erklärt, warum sie der SPD die Hauptschuld am Bruch der großen Koalition gibt.

Erst einmal ist es um die Verteidigung des eigenen Vorgehens gegangen, als CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender Christof Reichert am Freitagabend vor der Presse (wir berichteten kürzer auf der Samstags-Titelseite) das Wort ergriff. Zusammen mit den Fraktionssprechern Christoph Müller (FWG) und Fred Konrad (Grüne) hat er die neue Dreier-Koalition vorgestellt – aber erst, nachdem er die Beweggründe der CDU-Fraktion für die Trennung von den Sozialdemokraten verkündet hatte.

In einer Demokratie sei es doch legitim, dass sich die Wege von Koalitionspartnern trennen – die CDU-Fraktion habe sich zu diesem Zeitpunkt entschlossen, ja entschließen müssen, neue Wege für politische Mehrheiten einzuschlagen. Da die Amtszeit des hauptamtlichen Beigeordneten Peter Spitzer (SPD) am 30. September endet, sei es jetzt an der Zeit gewesen, über eine Fortsetzung der politischen Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten oder eine Trennung zu entscheiden.