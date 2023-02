Diözesanversammlung im Bistum Speyer will Reformen und Klimaschutz forcieren : Mit Vision und Strategie in die Zukunft

Wie lässt sich die Vision des Bistums Speyer („Segensort in der Welt sein“) umsetzen? Wie kann das Bistum mehr für den Klimaschutz tun und CO2-Emissionen reduzieren? Wie lässt sich eine Konzeption für den Innovationsetat entwickeln? Mit diesen und anderen Fragen befasste sich am Wochenende die Diözesanversammlung des Bistums Speyer. Foto: is Bistum Speyer

Zweibrücken/Ludwigshafen Diözesanversammlung im Bistum Speyer will Reformen und Klimaschutz forcieren - schrittweise Umsetzung soll bis 2023 erfolgen.

Mit Blick auf seine Vision „Segensort in der Welt sein“ kommt das Bistum Speyer, zu dem auch Zweibrücken und die Südwestpfalz gehören, im Jahr 2023 weiter voran. Eine Diözesanversammlung hatte bereits im November 2022 mit klarer Mehrheit ein Rahmenkonzept verabschiedet: Mit diesem Konzept soll die Segensorte-Vision des Bistums umgesetzt werden und langfristig finanzierbar bleiben.

Jetzt hat die Diözesanversammlung in ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen Wochenende im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen beraten, wie dieser Strategieprozess des Bistums Speyer konkretisiert und weiterentwickelt werden kann – zum Beispiel mit Blick auf einen verstärkten Klimaschutz und die gezielte Förderung von Innovationen und Ehrenamts-Engagement.

Generalvikar Markus Magin legte der Diözesanversammlung einen Zeitplan vor, mit dem das Rahmenkonzept bis 2030 schrittweise umgesetzt werden soll. In 2023 ist weiter zu prüfen, wie die Zusammenarbeit mit anderen Bistümern und in der Ökumene, zum Beispiel mit der Evangelischen Kirche in der Pfalz, weiter gestärkt werden kann. Eine Arbeitsgruppe prüft, wie es gelingt, die Tagungshäuser des Bistums künftig wirtschaftlicher zu führen. Zudem soll bis Ende 2023 eine Zukunftskonzeption für den Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben erarbeitet werden.

Auch Controlling und Qualitätssicherungs-Instrumente werden etabliert. Zur Koordination all dieser Prozesse ist im Ordinariat Speyer eine Stelle „Organisationsentwicklung“ vorgesehen. 2024 sollen hier die ersten Umsetzungsschritte im Bistumshaushalt wirksam werden: Zum Beispiel durch eine Neuverteilung der Zuschüsse an Pfarreien, Verbände und Schulen sowie eine Neustrukturierung der Hauptabteilung Seelsorge. Für das Bischöfliche Ordinariat Speyer ist für 2024 ein Organisationscheck geplant, um weitere Optimierungsmöglichkeiten in der Verwaltung zu suchen. Zudem plant das Bistum die Einstellung einer Fachkraft für das Klimaschutzmanagement.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann erinnerte zum Auftakt der Diözesanversammlung an den Beginn des brutalen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine vor einem Jahr und die sehr bewegende Resonanz auf Friedensgebete in ökumenischer Zusammenarbeit. Zudem thematisierte er die Debatten in der katholischen Kirche, die nach seiner Beobachtung zum Teil von unterschiedlichen Kulturen geprägt seien. Aufgabe der Kirche sei es, Zeugin der Einheit zu sein. Deshalb sei der Dialog wichtig – als Ausdruck der Synodalität. Die Vorsitzende der Diözesanversammlung, Gabriele Kemper, betonte: „Wir haben als junges Gremium, dass unter schwierigen Bedingungen gestartet ist, bewiesen, wie verantwortungsvoll wir mit unserem Auftrag und unserer Stimme umgehen. Wir haben gezeigt, wie verlässlich wir sind und wie wichtig uns die gesellschaftliche Präsenz von Kirche in unserem Bistum ist.“ Diesen Weg wolle die Diözesanversammlung auch in den nächsten Jahren engagiert, mit Mut zu Reformen weitergehen.

Auf der Tagesordnung standen zudem Berichte der Diözesanausschüsse zu den Themen „Ehrenamt“, „Geschlechtergerechtigkeit“, „Klimagerechtigkeit und Globale Verantwortung“. Der Ausschuss Ehrenamt verwies auf das im Bistum existierende Eckpunktepapier, in dem es heißt: „Ehrenamt gibt der Kirche ein Gesicht. Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche engagieren sich auf unterschiedlichste Weise im Bistum Speyer und gestalten begeistert Kirche mit.“ Dieses Eckpunktepapier soll nun im Bistum bekannter gemacht werden. Der Ausschuss will sich auch mit den Folgen des Kulturwandels befassen, wenn die Arbeit in den Gemeinden künftig sichtbar stärker von Ehrenamtlichen getragen wird. Eine gute partizipative Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, die auf Eigenverantwortung setzt, brauche transparente, gemeinsame Entscheidungsprozesse, klare Absprachen, angemessene Kommunikation sowie Delegation und Vertrauen.

Der Ausschuss Geschlechtergerechtigkeit hat im Herbst 2022 seine Arbeit aufgenommen und analysiert die drei Teilbereiche Verwaltung, Pastoral sowie die Räte und Gremien. Erstentwürfe liegen vor - im Sommer will der Ausschuss konkretisierte Vorschläge präsentieren.

Ein stärkeres Engagement des Bistums im Klimaschutz fordert der Ausschuss „Klimagerechtigkeit und Globale Verantwortung“. Auf der Landkarte des Bistums gebe es bislang noch weiße Flächen beim Klimaschutz-Engagement. Es müsse deshalb systematischer agiert werden, also „konkret, zeitnah, ambitioniert und glaubwürdig“ eine möglichst baldige CO 2 -Neutralität angestrebt werden.

In einem ersten Schritt sei dabei ausreichend, sich zunächst auf die Gebäude, insbesondere Wärmeerzeugung und Strombezug, sowie auf die Mobilität zu fokussieren – „im kirchlichen Kontext die mit Abstand relevantesten Sektoren.“ Ziele sind eine Reduktion des Energieverbrauchs, der Ausbau erneuerbarer Eigenerzeugung sowie der Bezug von regenerativer Energie. So ist zum Beispiel der Aufbau eines kontinuierlichen Monitorings und Controllings der CO 2 -Emissionen im Bistum Speyer geplant, „um im Falle von Zielabweichungen zeitnah und konsequent nachsteuern zu können“. Der Faktor Energie soll bei allen Gebäudekonzepten und Bauaktivitäten vorrangig beachtet werden. „Es bedarf verbindlicher Richtlinien zur energetischen Sanierung und bei Neubauten. Die Eigenerzeugung von Strom mittels Photovoltaik (Sonnenenergie, Anm. d. Red.) muss durch das Bistum aktiv gefördert werden“, heißt es in dem mit großer Mehrheit verabschiedeten Beschluss.

Die Versammlung hat außerdem einen neuen Ausschuss gebildet: Mit dem Auftrag, die Satzung und Geschäftsordnung der Diözesanversammlung zu überarbeiten und im November 2023 einen Entwurf vorzulegen.

Die nächste Diözesanversammlung ist für den 3. und 4. November 2023 terminiert.