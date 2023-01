Neu: Kurzzeitläden in Zweibrücken : Der erste Pop-up-Store ist schon der zweite

Zweibrücken Die Stadt stellt ihr Projekt in der Ex-Hypo-Bank vor. Wenige Meter weiter ist schon ein Kurzzeitladen offen.

Was Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) vor einem Jahr im Pfälzischen Merkur angekündigt hatte, wird jetzt Wirklichkeit: Die Stadt Zweibrücken eröffnet in der Fußgängerzone einen „Pop-up-Store“. Das in deutschen Großstädten schon weit verbreitete amerikanische Wort steht für Läden von Mietern, die nur für kurze Zeit ein Ladenlokal suchen.

Bei einer Pressekonferenz kommenden Dienstag will Wosnitza die erste Mieterin vorstellen, die in die seit August 2020 geschlossene Hypo-Vereinsbank einziehen wird. Die Stadt und die städtische Wirtschaftsförderung reagieren damit auch auf die steigende Zahl von Leerständen in der Zweibrücker Innenstadt.

Die Überschrift der am Freitag gemailten Einladung ist allerdings etwas übertrieben: „Erster Zweibrücker Pop-up-Store wird eröffnet“. Das nämlich ist bereits im Dezember passiert – auf Privatinitiative, nur wenige Meter weiter bei „Die 2 Augenoptiker“. Dort ist zwar kein Leerstand zu füllen, denn das Optikermeisterinnengeschäft ist und bleibt voll in Betrieb. Marianne Burger und Andrea Burger haben aber eines ihrer vier Schaufenster für „Dein Kurzzeitladen Zweibrücken“ verliehen. Kurz vor Weihnachten stellten sie ihre Aktion auf Instagram und Facebook vor. Dort wird „Dein Kurzzeitladen“ so erklärt: „Du kannst Dein Sortiment, Deine Ladenidee, Dein neues Produkt für eine begrenzte Zeit bei uns, ,Die 2 Augenoptiker‘ ausprobieren. Dafür steht Dir ein Schaufenster zu Verfügung. Was ist Dein Nutzen? Du vermeidest laufende Kosten für die Ladenmiete und musst nicht in Deinem Laden präsent sein. Warum tun wir das? Wir wollen versuchen, in Zweibrücken kleinen innovativen Unternehmen, die Chance geben, ihre Produkte vorzustellen, in der Hoffnung, dass die Zweibrücker wieder Lust bekommen in ihrer Stadt einzukaufen. Vielleicht bleibt das ein oder andere Unternehmen als Dauermieter in der Stadt.“