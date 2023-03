Bambinifeuerwehr Ein ganzer Tag für den Nachwuchs

Der jüngste Feuerwehrnachwuchs, die Feuerwehr-Bambinis, haben am morgigen Samstag in Bechhofen ihren ersten großen gemeinsamen Tag. Mehr als 100 Kinder sind dann nämlich Gäste des Landkreises Südwestpfalz. Bei Sabine Sebald aus Dellfeld, offiziell die Bambini-Beauftragte des Kreisfeuerwehrverbandes Südwestpfalz, laufen derzeit die Organisationsfäden für dieses gemeinsame Treffen im nördlichsten Zipfel des Landkreises zusammen, schließlich soll es einen unterhaltsamer, interessanter Tag für die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren werden. Landrätin Susanne Ganster schaut auch vorbei und wird am späten Nachmittag Urkunden verteilen.