Storchenschnäbel Althornbach Irrsinn in der Psychiatrie

Irrwitziges Bühnenspiel begeistert mehr als 270 Besucher in der ausverkaufen Hornbacher Pirminiushalle. Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause gelingt dies am Samstagabend dem Storchenschnäbel-Ensemble mit dem diesjährigen Stücke „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel. Kommendes Wochenende folgt die zweite Aufführung erneut vor ausverkauftem Haus und weil die Nachfrage derart groß gewesen ist, entschlossen sich die Bühnenakteure um Petra Mohring zu einer Zusatzvorstellung am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr. Eintrittskarten an den bekannten Vorverkaufsstellen sind dafür noch zu haben.