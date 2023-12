Bechhofen Wanderweg plus nach Lambsborn

Neben passenden Sitzgelegenheiten (aus Naturholz und im rustikalen Zuschnitt) wird an die Höckerlinie erinnert, welche sich Nahe von Lambsborn noch im Unterholz ausmachen lässt. Eine Sache, so der SPD-Fraktionssprecher Ernst Klein, die bei Interessierten in den Staaten größte Aufmerksamkeit erweckt und jetzt bei Fertigstellung des Rad- und Wanderweges auch eine Aufwertung insgesamt für das Projekt sein könnte. Neben der Ausstattung von passenden Sitz- und Ruhemöglichkeiten sollten entsprechende Hinweistafeln zur Höckerlinie oder den „Drachenzähnen“ kommen, wie diese Panzersperren des Siegfried- oder Westwalls genannt wurden. Nicht zu vergessen die einst in der Talaue bis nach Kirrberg reichende Feldbahn, mit welcher Baumaterialien herbeigeschafft wurden. Die Bahn habe zudem der Versorgung der vielen Bautätigen gedient. Das alles könnte auf Bild- und Infotafeln nicht allein den ortsfremden Besuchern in der idyllischen Talaue näher gebracht werden. Ortsbeigeordneter Achim Scherer hatte extra nochmals auf das noch immer zu schaffende Tourismuskonzept hingewiesen und dabei die unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten angedeutet.