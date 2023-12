Alarm für Feuerwehr Feuer bricht bei Edeka in Tholey aus – Laden kann erst später wieder öffnen (Fotos vom Einsatz)

Tholey · Brand im Lebensmittelgeschäft Groß in Tholey: Darum musste am Donnerstagabend die Feuerwehr ausrücken. Wegen des Zwischenfalls konnte der Laden nicht wie gewohnt am Morgen öffnen.

15.12.2023 , 11:55 Uhr

Großalarm bei der Feuerwehr im Landkreis St. Wendel: Ein Brand im Edeka-Lebensmittelgeschäft Groß hat Donnerstagabend, 14. Dezember, für Aufregung gesorgt. Kurz vor Feierabend bemerkten Mitarbeiter den Schwelbrand. Alarm bei Feuerwehr und Polizei um kurz vor 20 Uhr Das berichten Feuerwehr und Polizei übereinstimmend. Demnach erreichte die Helfer der Notruf kurz vor 20 Uhr. Sofort rückten etliche Löschbezirke aus, da zu jenem Zeitpunkt das Ausmaß noch unklar war. Als die ersten Einsatzkräfte an der Unglücksstelle ankamen, waren die Mitarbeiter bereits in Sicherheit. Einige hatten zuvor schon versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. An dieser Stelle soll der Brand ausgebrochen sein Wie sich wenig später herausstellte, soll eine Spülmaschine für den Zwischenfall verantwortlich gewesen sein. Wie ein Sprecher der Polizei in der nordsaarländischen Kreisstadt auf SZ-Anfrage meldet, stand diese in der Bäckerei. Zum Unglückszeitpunkt sei sie gelaufen, als es plötzlich einen Knall gab. Davon berichteten anschließend Zeugen. Direkt im Anschluss sei Rauch aus dem Gerät emporgestiegen. Die Wehren verhinderten, dass sich der Brand ausweitete. So soll es keinen Schaden am Gebäude geben. Allerdings ist die Schadenshöhe noch unklar. Erst am Nachmittag soll Edeka wieder öffnen Denn wegen des Qualms konnten die Edeka-Beschäftigten nicht wie gewohnt am Freitagmorgen das Geschäft öffnen. Auf Nachfrage hieß es von dort, dass zunächst einmal alle unverpackten Lebensmittel entsorgt werden müssten. Gegen 13 Uhr wolle Edeka dann wieder an den Start gehen, wenn das Gesundheitsamt dem zustimmt. Die Ermittler gehen unterdessen davon aus, dass ein technischer Defekt Auslöser für den Brand war. Damit schließen sie eine Straftat aus. Dieser Helfer waren im Einsatz Am Abend waren nach dem Alarm folgende Feuerwehren vor Ort: Tholey, Theley, Bergweiler-Sotzweiler, Hasborn-Dautweiler, St. Wendel-Kernstadt. Neben der Polizei waren auch Ersthelfer eingetroffen. Es wurde aber niemand verletzt, heißt es abschließend.

