St. Wendeler Landrat stellt Zahlenwerk vor Kreishaushalt 2024 toppt Volumen der Vorjahre

2024 erwartet der Landkreis Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,78 Millionen Euro – ein Plus von 1,97 Millionen Euro. Je Einwohnerzahl ist eine Schlüsselzuweisung von 78 Euro allerdings die geringste im Land. Was auch bedeutet, dass der Landkreis St. Wendel am finanzkräftigsten ist.