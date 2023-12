Neuer Beschluss 49-Euro-Ticket – Sondersitzung vor Weihnachten könnte Ausstieg noch verhindern

Stendal · Zuerst lehnte der Kreistag in Stendal die Fortführung des Deutschland-Tickets in Bussen der Hansestadt ab – und stellte damit die 49-Euro-Fahrkarte in seiner jetzigen Variante bundesweit in Frage. Jetzt soll das Gremium noch einmal zusammenkommen. Ist das jetzt die Rettung?

15.12.2023 , 15:09 Uhr

Ist das flächendeckend geltende Deutschland-Ticket noch zu retten? Foto: dpa/Thomas Banneyer

Der Reaktionen auf die Entscheidung waren immens. Überall in der Bundesrepublik sorgte das Votum für Verunsicherung, ob damit noch ein flächendeckend gültiges Deutschland-Ticket überhaupt möglich ist. Auch im Saarland schauten Verantwortliche auf das, was sich in Stendal/Sachsen-Anhalt abgespielt hatte. Jetzt befasst sich der dortige Kreistag nochmals mit der Angelegenheit.