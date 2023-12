Nonnweiler-Mariahütte Brennender Gasofen führt zu Großeinsatz der Feuerwehr (mit Fotos)

Das ging gerade noch einmal gut. Am Freitagabend, 15, Dezember, ging um 20.15 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. In Nonnweiler im Landkreis St. Wendel brannte ein Gasofen. Als die Rettungskräfte bei dem Wohnhaus im Ortsteil Mariahütte eintrafen, hatten sich die beiden Bewohner des Hauses bereits unverletzt in Sicherheit gebracht.