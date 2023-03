Glasfaser Plus GmbH Telekom-Tochter plant Glasfaser in Dellfeld

Vorteile, die sich auch bei der Verfügbarkeit des schnellen Internets per Glasfaser bemerkbar wachen werden, denn die Hauptversorgung muss nicht erst nach Dellfeld transportiert werden, diese ist bereits vorhanden. Dass in Dellfeld nicht auch die Firma UGG (Unsere Grüne Glasfaser) wie in den meisten Orten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, sondern jetzt Glasfaser Plus das Glasfasernetz aufbaut, hat eine Hintergrundgeschichte, wie Ortsbürgermeisterin Schindler bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung erklärte. Alle Orte im Landkreis Südwestpfalz hatten, gemeinsam mit den Verbandsgemeinden, die Zuständigkeit für Glasfasernetze, die erst den Anschluss an die schnelle Datenautobahn von einem Gigabit pro Sekunde überhaupt machbar machen, in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises übertragen. Die Priorität des Landkreises war allerdings zunächst der Ausbau für das Gewerbe, die Schulen – und dann erst die Orte in der freien Fläche. Die Contwiger Bürgermeisterin Nadine Brinette Contwig handelte dann mit der UGG einen Ausbaudeal aus, für den der größte Ort der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sozusagen zur „Pilotgemeinde“ erklärt wurde. Schindler: „Wir wollten diesen Entwicklung für Dellfeld und Falkenbusch gleichfalls mitgehen. Wollten gleichfalls mit der UGG ins Gespräch kommen. Doch dann bekam ich einen Brief der Landrätin und wurde höflich daran erinnert, dass die Zuständigkeit ausschließlich beim Landkreis liegt!“