Solarprojekt für Dellfeld 30 000 Euro für die Gemeindekasse

Dass Dellfelder Haushalt direkt vom „Grünen Strom“ partizipieren können, schloss Jan Kronenwerth aus. Dieser verwies auf die verschiedenen Vertriebswege und bekanntlich will sich in diesem Bereich auch die Energiegesellschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land selbst engagieren. Denkbar sei allerdings eine direkte finanzielle Beteiligung am Dellfelder Solarpark für Bürger des Ortes.