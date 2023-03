Wurzeln richten Schäden an Zwei Bäume in der Bergstraße müssen weichen

Ein Handlungsbedarf sei absolut nicht von der Hand zu weisen, merkte Volker May von der SPD-Fraktion an, der ergänzend feststellte, dass die Bäume im Ortsbild von Contwig schon Nutzen hätten. In unmittelbarer Nähe sollten deshalb auf dem Friedhof Ersatzbäume gepflanzt werden, so seine Einschätzung. Jürgen Klein von der CDU-Fraktion schloss sich dieser Meinung an und Ortsbürgermeisterin Brinette war dafür, sich vor Ort einen genauen Überblick darüber zu verschaffen, welche Bäume zu entfernen sind. Drei Angebote für die Mauersanierung sollen eingeholt werden. Die Ortsbürgermeisterin wurde zudem ermächtigt, an den billigsten Bieter den Auftrag zu vergeben.