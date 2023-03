Merkur-Fotorätsel Ein Rätsel in Ziegelrot

Diese Art der Architektur ist in Zweibrücken und in Zweibrücken-Land, wo dieses Bild entstanden ist, nicht selten. Darum braucht es vielleicht einen zusätzlichen Tipp: Dieses Haus hat früher so mancher klüger verlassen, als er es betreten hat. Sie wissen, um welches Gebäude es sich handelt? Schreiben Sie ihre Lösung per Email an die Adresse merkur@pm-zw.de