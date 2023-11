Merkur-Fotorätsel Bald ist Weihnachten

Nicht nur kleine Kinder machen seit wenigen Tagen in Zweibrücken an dieser Stelle große Augen. Eine kleine Weihnachts-Wunder-Welt ist hier entstanden. Immer wieder greifen die Passanten zum Handy, wie auch der Merkur Reporter. Wo nur ist diese Wunderwelt entstanden? Rätseln Sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.