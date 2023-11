Merkur-Fotorätsel Rätselhafte Mitteilung

Was will uns der Verfasser dieser Botschaft nur mitteilen? Als Außenstehender kann man es kaum entziffern. Das erste Zeichen könnte eine 4, das dritte eine 7 sein, aber selbst dann – was soll das nur?

20.11.2023 , 21:45 Uhr

Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Foto: Jan Althoff

Von Jan Althoff Redaktionsleiter Pfälzischer Merkur