Auf Parkplatz in Rosenkopf Unbekannte zerstechen alle Reifen an sieben Onlinehandel-Transportern

Bislang unbekannte Täter haben an sieben Transportfahrzeugen (alle VW Transporter, weiß, ohne Firmenlogo) eines Internet-Versandhändlers jeweils alle vier Reifen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Die Fahrzeuge waren im Tatzeit am 28. Februar (20 Uhr) bis 1. März (9 Uhr) auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Gasthofs in der Höhenstraße in Rosenkopf geparkt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken schätzt den Gesamtsachschaden beträgt auf 5500 Euro und bittet um Hinweise, Tel. (0 63 32) 97 60, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.