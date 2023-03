Helke Burkhardt : Aromatische Düfte für gute Laune

Mit Herzblut teilt Helke Burkhardt ihr Wissen über Kräuter, Heil- und Gewürzpflanzen. Foto: Cordula von Waldow

Wallhalben Ätherische Pflanzenöle können sowohl die Gesundheit als vor allem auch die Stimmung positiv beeinflussen. Apothekerin Helke Burkhardt bietet eine Vielzahl an Workshops und Erlebnis-Führungen zu Themen von Duft bis Rose, von Gift bis Pest an.

Von Cordula von Waldow

Hmmm, wie das duftet. Angenehme Gerüche etwa Blüten oder in einer Bäckerei lassen uns wohlfühlen. Doch ätherische Öle und Pflanzenöle können noch viel mehr. Die Apothekerin Helke Burkhardt von der Hummel-Apotheke in Wallhalben erklärt: „Sie beeinflussen das Immunsystem und regen die natürlichen Regulationsmechanismen an. Entzündungen werden gelindert, Krankheitskeime eingedämmt oder abgetötet. Darüber hinaus übt der aromatische Duft zugleich starke psychische Wirkung aus.“

Sind wir nicht gut drauf, können uns beispielsweise frische Zitrusdüfte wie Zitrone, Orange oder Mandarine helfen, eine gesunde, fröhliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und unsere Stimmung aufhellen, ja, regelrecht zu Glücksmomenten verhelfen. Die Schätze der Aromatherapie unterstützen dabei, Körper und Seele zu stärken, frei nach dem Motto: „Tue deinem Körper etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen“.

Bei „Hummels Aroma-Workshops“ im alten Stall über der historischen Apotheke erfahren die Teilnehmenden entsprechend, wie auf einfache Weise die wohltuende Wirkung der ätherischen Öle zudem bei Stresssymptomatik, Unruhe oder Ängsten wirkungsvoll eingesetzt werden können. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin beschreibt: „Die Teilnehmenden trainieren ihr Wissen über Pflanzeninhaltsstoffe und deren Anwendung in unserem Alltag, erleben faszinierende Aromen und Geschmacksproben und lernen, selbst Hautpflegecremes, Duftölmischungen zur Körpereinreibung, Duft-Roll-Ons oder Lippenbalsame herzustellen.“

Erster Termin in diesem Jahr ist der Aroma-Workshop „Fit und fröhlich in den Frühling mit Zitrusdüften“ am Samstag, 1. April, von 16 bis 18 Uhr. Sie weiß aus Erfahrung mit vielen Gruppen aus ihren Workshops oder aus ihren Natur-Erlebnisführungen im Wallhalbtal oder auch im Zweibrücker Wildrosengarten, dass Gruppenerlebnisse mit gemeinsamen, neuen Erfahrungen dazu beitragen können, Freundschaften zu knüpfen oder zu vertiefen, den eigenen Horizont zu erweitern oder neue Ideen im Alltag zu verwirklichen.

Weitere Führungstermine liegen vor allem im Herbst. Doch Helke Burkhardt, die ihr „Apothekerwissen“ seit vielen Jahren auf interessante, kommunikative und mitreißende Weise vermittelt und dabei schöne Erlebnisse gestaltet, bietet ihre Vielfalt an Aroma-Workshops zu diversen Themen. Da geht es zum Beispiel um stärkende Baumöle aus Europa oder aller Welt, eine zu Rosengewächsen in Wald und Flur oder rund um die Hagebutte im Wildrosengarten. Auch interessante Vorträge zu pflanzlichen Antibiotika oder „Von der Klostermedizin zur Moderne“ für Vereine oder andere Interessengruppen an.

Termine können angefragt und individuell vereinbart werden. Ist eine Gruppe von mindestens zehn Teilnehmenden zusammengekommen, wird ein Termin dazu vereinbart. Das gilt auch für die spannende Themenführung über die Pest in Europa – mit Räucherung im Kellermuseum unter der Hummel-Apotheke. Mit allen Workshops und Führungen werden der regionale Naturschutzverein Pollichia und das Hilfswerk „Apotheker ohne Grenzen“ unterstützt.