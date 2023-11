35 Jahre Frauenvollzug in JVA Zweibrücken „Diese Einrichtung war wegweisend für ihre Zeit“

Mehr als die Hälfte aller weiblichen Häftlinge in Rheinland-Pfalz sitzt in Zweibrücken im Gefängnis und zwar in einem eigenen Frauenvollzug innerhalb der Gefängnismauern. Dieser Bereich, zwei Häuser, um genau zu sein, die 1988 errichtet wurden, feierte am Donnerstag Jubiläum: „35 Jahre Frauenvollzug in Zweibrücken.“ Was allerdings ziemlich ungenau sei, wie JVA-Leiter Jürgen Buchholz in seiner Begrüßungsrede verriet. Weibliche Inhaftierte gebe es in der JVA Zweibrücken nämlich schon seit 1845. „Weiberabteilung hieß es damals“, sagte Buchholz.