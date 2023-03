So wird unser Wetter : Schnee-Winter feiert Comeback

In dieser Woche scheint der Winter ein Comeback zu starten. Kalte Polarluft trifft auf milde Luft über Südwesteuropa. Somit formiert sich über Südwestdeutschland eine markante Luftmassengrenze, welche immer wieder Niederschläge auslöst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Agne

Im kalten Bereich dieser Zone verwandelt Schneefall die Landschaft möglicherweise bis in tiefere Lagen in ein winterliches Kleid. Nach einer kurzen Beruhigungsphase von Donnerstag auf Freitag steuern am Wochenende weitere Störungsgebiete vom Atlantik in unsere Region und verdrängen mit auffrischendem Südwestwind die spätwinterliche Kälte.

Montag: Die Woche startet mit vielen Wolken und nur einigen Aufheiterungen. Gelegentlich fällt etwas Schneeregen, in höheren Lagen auch Schnee. Bei kräftigeren Schauern muss streckenweise mit Glätte gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig kalten Bereich.

Dienstag: Die Wolken bleiben in der Überzahl, lassen aber nur selten einige Tropfen oder Flocken fallen. Eher selten blinzelt die Sonne mal für einige Zeit hervor. Die Temperaturen verändern sich nicht viel.

Mittwoch: Zu Tagesbeginn setzt Schneefall ein. Selbst in tieferen Lagen können Straßen und Gehwege rutschig werden. In höheren Lagen sind bei Eintreffen dieser Wetterkonstellation durchaus bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Zum Abend hin lassen die Niederschläge nach. Die Temperaturen liegen meist nur um oder nur wenig über dem Gefrierpunkt. In der Nacht auf Donnerstag muss verbreitet mit Frost und Glätte gerechnet werden.

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Zwischenauflockerungen dominieren weiterhin die Wolken. Phasenweise könnte es Schneefall oder Schneeregen geben. Die Temperaturen bleiben im spätwinterlichen Bereich.

Weiterer Trend: Am Freitag gibt es eine Wetterberuhigung, bevor in der Nacht auf Samstag von Westen neue Niederschläge aufkommen, die bei einsetzender Milderung allgemein von Schnee in Regen übergehen. Am Samstag und Sonntag bleibt es meistens wolkenverhangen mit gelegentlichem Regen und Sprühregen. Es bläst ein milder Südwest- bis Westwind.