Aber niemand verletzt in Wiesbach : Feuer beschädigt drei Autos und Haus

Wiesbach Das schnelle Eingreifen von Feuerwehrleuten verhinderte Schlimmeres, insbesondere für die Bewohner. Doch der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Am Samstagvormittag (4. März) gegen elf Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land von der Integrierten Leitstelle Südpfalz aus Landau zu einem Pkw-Brand nach Wiesbach in die Talstraße alarmiert. Dort war ein Pkw in Brand geraten – und hatte zwei weitere Autos sowie ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen.