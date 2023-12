Rekord bei Unternehmen, auch viele Bürger betroffen Landesweit höchste Insolvenz-Häufigkeit in Zweibrücken

Anders als bei den Unternehmen ist die Zahl der Verbraucherinsolvenzen in den ersten drei Quartalen in Rheinland-Pfalz mit 2158 um 4,6 Prozent gesunken – nicht aber in Zweibrücken. Die meisten Verbraucherinsolvenzen je 10 000 Einwohner verzeichnete in den ersten neun Monaten Pirmasens mit 26,8; die wenigsten der Kreis Mainz-Bingen mit 2,4 (Landesdurchschnitt 5,2). Zweibrücken steht aber auch hier schlecht da: 9,0 ist die fünftgrößte relative Verbraucherinsolvenzhäufigkeit unter allen 36 rheinland-pfälzischen Städten und Kreisen.