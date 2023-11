Neubau in Rosenkopf Ein Haus, ein Bebauungsplan

Fragliches Grundstück ist das letzte Grundstück innerhalb der Oertslage gewesen, diesem schloss sich vor Jahren bereits der Bereich eines Neubaugebietes an. Wilfried Lauer dazu: „Für das nunmehr in Frage stehende Grundstück ist aber nicht die Umgebungsbebauung aus dem Neubaugebiet maßgebend, vielmehr muss der Blick darauf ausgerichtet sein, was in der eigentlichen Ortslage baulich zulässig gewesen und auch als Bausubstanz noch vorhanden ist!“ Die Nachbarbebauung zur alten Ortslage hin sei deshalb maßgebend, so der Verwaltungsvertreter.