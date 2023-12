Täter ist weiter unbekannt Nach Tötung einer jungen Frau in Zweibrücken: Das ist der Stand der Ermittlungen

Eine 33-jährige Frau war am späten Montagabend tot im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße gefunden worden. Als der Merkur-Reporter am Mittwochmittag durch die Ortsdurchfahrt des Stadtteils Bubenhausen fuhr, parkten dort an verschiedenen Stellen Polizeifahrzeuge – alle wegen Ermittlungen in diesem Fall, wie ein Beamter bestätigte (für weitere Auskünfte aber natürlich auf Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft verwies).