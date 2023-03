Merkur-Fotorätsel : Still und kalt ruht der See

Still und kalt ruht der See

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Noch sieht es ein wenig trist und trübe aus am Gestade dieses Gewässers. Aber in ein paar Wochen wird dort wieder Farbe und Leben einziehen. Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben sie Ihre Lösung per Email an merkur@pm-zw.de.