Tanzworkshop bei Katja Friedrich : Beim Tanzen fallen alle Blockaden ab

Ausgelassen ließen die Frauen beim Tanzworkshop mit Katja Friedrich (rechts) und Katharina Mathis (ganz in Schwarz) ihre Körper den Rhythmen folgen. Foto: Cordula von Waldow

Höheischweiler In den ersten Tanzworkshop bei Katja Friedrich in Höheischweiler erlebten gleich zehn Frauen, wie befreiend das Tanzen sein kann. Dabei ging es nicht nur um den Körper, sondern auch um Geist und Seele. Im März gibt es einen nächsten Termin.

„Singe, als würde niemand zuhören und tanze, als würde niemand zusehen“, zitierte Katja Friedrich frei nach Mark Twain. Um Letzteres ging es bei dem ganztägigen Tanzworkshop „Tanz und Emotion – Tanz als Medium zur Selbstregulation“, zu dem die Apothekerin und die gelernte Waldorferzieherin Katharina Mathis nach ihrer Ausbildung in „Ganzheitlich Kreativer Tanzpädagogik“ erstmalig eingeladen hatten.

Ihr Angebot an Frauen „Tanze dich frei, lass deine Emotionen in der Bewegung fließen“ traf auf große Resonanz, denn binnen kurzem war der Workshop mit neun Teilnehmerinnen ausgebucht.

„Das ist das Schlimmste für mich, vor anderen zu tanzen“, bekannte eine Teilnehmerin bei der Kennenlernrunde. Von einer Freundin hatte sie sich dennoch motivieren lassen, genau diesem Schamgefühl mutig auf den Grund zu gehen. „Das ist so wichtig, mit diesen alten Mustern und Gefühlen und von Scham und Schuld endlich aufzuräumen. Die blockieren uns nur“, bestätigte Katja Friedrich. Und ums Loslassen, sich einlassen, sich fallen lassen ging es in diesem Workshop. Sich von der Musik und den Rhythmen bewegen lassen, denn „Leben ist Bewegung, Leben ist Energie in Bewegung“. Den Kopf ausschalten und der Musik die Führung unseres Körpers überlassen. Einfach sein und die Emotionen durch sich hindurch fließen lassen, mehr oder neue Lebensfreude finden.

„Durch den Tanz sollen Körper, Geist und Seele wieder verbunden werden“, erläuterte Katharina Mathis. Und: Schwitzen ist hierbei ausdrücklich erwünscht. Sie zitierte aus ihrer Ausbildung: „Schweiß ist das Gebet des Tanzes.“ Er befreie und lasse alte Blockaden abfließen. Gleich mit den ersten Takten begannen die Teilnehmerinnen, sich zu bewegen und ganz der Musik hinzugeben. Bald schon flogen die ersten Kleidungsstücke des Zwiebellooks und am Schluss tanzten fast alle barfuß. Niemand schaute auf die anderen, dafür war jede viel zu beschäftigt mit sich selbst, ihrem Körper, der Möglichkeit, sich in geschütztem Raum unter Gleichgesinnten einfach selbst ausprobieren zu dürfen.

„Im Idealfall lasst ihr euch regelrecht vom Rhythmus und von der Musik leiten, gebt euch ganz hin“, erläuterte Katharina Mathis im anschließenden Theorieblock. Sie beschrieb die insgesamt fünf Charaktere der einzelnen Rhythmen, die in einer wiederkehrenden Reihenfolge in jedem Prozess, bei jeder Problemlösung zu finden sind. Aus dem Fließen (Flowing) geht es über nervöses Staccato und das Chaos zur Erkenntnis (Lyrical), um den inneren Frieden (Stillness) zu erlangen.

Tanz ist eine besondere Ausdrucksform, die die einzigartige Fähigkeit besitzt, Körper und Emotionen auf eine Weise zu verbinden, die sowohl reinigend als auch stärkend sein kann. „Wenn ich mich blockiert fühle, lege ich meine Lieblingslieder auf und tanze mich frei“, berichtete Katharina Mathis von ihren Erfahrungen, während Katja Friedrich über das Tanzen auch manchmal ihre „überbordenden Gefühle“ reguliert.

Genau dies konnten die Frauen in einer zweiten, ausgedehnteren Tanz-Session noch einmal am eigenen Leib erspüren. Aus dem weitläufigen Fließen ging es in das akzentuierte, begrenzte Staccato. Nicht jede ließ sich von den schnellen Rhythmen dann ins Chaos treiben, sondern einige blieben ganz bewusst unbeeindruckt in der Ruhe wie ein Fels in der Brandung.

Nach dem lyrischen Genuss erlebten viele den inneren Frieden auf der Erde sitzend oder liegend. „Dies ist ein ‚Oasentag‘ für dich. Alles ist erlaubt. Tu, was dir in diesem Moment gut tut“, hatten die Workshop-Leiterinnen zuvor noch einmal erinnert.

Julie Hergert war begeistert. „Selbststärkung ist das, was ich fühle“, reflektierte die Kröppnerin. Diese sei bereits von Beginn an in der harmonischen Frauengruppe zu spüren gewesen. „Völlig fasziniert“ zeigte sich Nadine Cavelius. Sie strahlt: „Bisher hat mich noch nichts so tief zu mir selbst gebracht, wie dieser Tanz.“