Rätseln Sie mit! Am Brunnen vor dem Tore

An einen Volkslied-Titel erinnert unser heutiges Motiv. Dieser Brunnen allerdings steht nicht an einem Lindenbaum, wie man sieht. Aber wo steht der Brunnen dann? Rätseln Sie mit und mailen Sie uns Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.

01.10.2023, 21:53 Uhr

Wo steht dieser Brunnen? Foto: Volker Baumann